Путин поручил Медведеву заняться продажей пива на стадионах

Об этом говорится в перечне поручений Путина, размещенных на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы, касающиеся продажи и употребления пива на объектах спорта во время проведения официальных спортивных соревнований (футбольных матчей) в целях привлечения спонсоров и увеличения доходов футбольных клубов (при обеспечении комфортных условий пребывания на стадионах для всех категорий зрителей)», — говорится в сообщении.

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Ответственным за выполнение задачи назначен председатель правительства Дмитрий Медведев.

Ранее с инициативой об отмене запрета на продажу пива на стадионах выступило российское министерство спорта.

Предложение было зафиксировано в проекте развития профессионального спорта в России.