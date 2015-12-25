Путин поручил Медведеву заняться продажей пива на стадионах
Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву рассмотреть вопрос продажи пива на футбольных стадионах.
Об этом говорится в перечне поручений Путина, размещенных на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопросы, касающиеся продажи и употребления пива на объектах спорта во время проведения официальных спортивных соревнований (футбольных матчей) в целях привлечения спонсоров и увеличения доходов футбольных клубов (при обеспечении комфортных условий пребывания на стадионах для всех категорий зрителей)», — говорится в сообщении.
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Ответственным за выполнение задачи назначен председатель правительства Дмитрий Медведев.
Ранее с инициативой об отмене запрета на продажу пива на стадионах выступило российское министерство спорта.
Предложение было зафиксировано в проекте развития профессионального спорта в России.