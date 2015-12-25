Губернатор Калифорнии помиловал Роберта Дауни-младшего по случаю Рождества

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Актера включили в список из 91 преступника, которые, по мнению властей, доказали, что встали на путь исправления. Дауни-младший после освобождения из тюрьмы «живет честной жизнью, проявляя хорошие моральные качества, и ведет себя как законопослушный гражданин», он «заплатил свой долг обществу и заработал полное и безоговорочное помилование», говорится в решении губернатора.

Отмечается, что всех помилованных восстановят в избирательных правах. По законам Калифорнии, лица, осужденные по некоторым статьям, лишаются возможности голосовать на выборах даже после отбывания наказания.

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В июне 1996 года полицейские остановили автомобиль Дауни-младшего за превышение скорости. В машине они обнаружили кокаин, героин и револьвер «Магнум». Актера отпустили под залог до суда, однако спустя две недели его снова арестовали после того, как нашли в доме соседей, куда он пробрался и потерял сознание в детской комнате. Во время суда в ноябре 1996 году Дауни-младший признал себя виновным по всем пунктам обвинения и пообещал пройти курс лечения от наркотической зависимости. Он был приговорен к трем годам тюрьмы условно, однако в 1999 году, не сдержав обещания, получил реальный срок.

Дауни-младший согласно рейтингу американского журнала Forbes является самым высокооплачиваемым киноактером мира. Его доход с 1 июня 2014 года по 1 июня 2015-го издание оценило в 80 миллионов долларов.

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Роберт Дауни-младший — 50-летний голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар». Известен по работами в фильмах «Шерлок Холмс», «Железный человек», «Мстители».