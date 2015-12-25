В РФ испытывают межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь"

С полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ состоялся испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". Об этом сообщил представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ полковник Игорь Егоров, передают "РИА Новости".

Читайте также"Укроборонпром" в следующем году представит модернизированную РЛС "Кольчуга"

"24 декабря 2015 года в 20 часов 55 минут по московскому времени боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь", - сообщили в российском ведомстве.

По данным российского Минобороны, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган ( Казахстан).

Читайте также"Укроборонпром" с поляками разработают САУ на базе украинской бронетехники