Создатели новых "Звездных войн" рассказали о съемках фильма (видео)

Издание «Медуза» демонстрирует премьеру дублированного ролика о съемках седьмого эпизода киносаги, в котором исполнители главных ролей — Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек, Марк Хэмилл — а также режиссер Джей Джей Абрамс и продюсер Кэтлин Кеннеди делятся своими впечатлениями.

Ранее УНИАН сообщал, что очередной эпизод "Звездных войн", "Пробуждение силы", побил рекорды кассовых сборов за месяц до офицальной премьеры. Отмечается, что эта сумма вдвое больше ранее рекордных 25$ миллионов сборов "Темного рыцаря: Возрождения легенды" в 2012.

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Как сообщалось, премьера ленты "Звездные войны: Пробуждение силы" состоится 14 декабря в Лос-Анджелесе. 16 декабря фильм покажут во Франции, 17 декабря – в Великобритании, в широкий прокат в США новый эпизод выйдет 18 декабря. Украинская премьера состоится 17 декабря.