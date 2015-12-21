В Польше демонтируют последний в стране барельеф Сталина
16:00, 21 декабря 2015Мир
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Власти польского городка Цибинка (Любуское воеводство) в следующем году демонтируют последний в Польше барельеф с изображением Сталина.
Барельеф отвезут в музей / Википедия
Барельеф с изображением Сталина сейчас находится возле кладбища, где похоронены советские офицеры, пишет Европейская правда со ссылкой на Rzeczpospolita.
Против барельефа высказался польский Институт национальной памяти.
"Скорее всего, это единственное место в Польше, где еще есть изображения Сталина", - говорит сотрудник института Анджей Завистовський.
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"Его (барельеф) не нужно уничтожать, только демонтировать и отвезти в музей", - добавил он.
Известно, что барельеф будет демонтирован в начале будущего года.
Демонтаж барельефа будет профинансирован за счет польского Совета охраны памяти борьбы и мученичества.
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