В Польше демонтируют последний в стране барельеф Сталина

Барельеф с изображением Сталина сейчас находится возле кладбища, где похоронены советские офицеры, пишет Европейская правда со ссылкой на Rzeczpospolita.

Против барельефа высказался польский Институт национальной памяти.

"Скорее всего, это единственное место в Польше, где еще есть изображения Сталина", - говорит сотрудник института Анджей Завистовський.

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"Его (барельеф) не нужно уничтожать, только демонтировать и отвезти в музей", - добавил он.

Известно, что барельеф будет демонтирован в начале будущего года.

Демонтаж барельефа будет профинансирован за счет польского Совета охраны памяти борьбы и мученичества.