В Польше демонтируют последний в стране барельеф Сталина

16:00, 21 декабря 2015
Мир
750 0

Власти польского городка Цибинка (Любуское воеводство) в следующем году демонтируют последний в Польше барельеф с изображением Сталина.

Википедия

Барельеф с изображением Сталина сейчас находится возле кладбища, где похоронены советские офицеры, пишет Европейская правда со ссылкой на Rzeczpospolita.

Против барельефа высказался польский Институт национальной памяти.

"Скорее всего, это единственное место в Польше, где еще есть изображения Сталина", - говорит сотрудник института Анджей Завистовський.

Читайте такжеВ Грузии снесли тайком установленный памятник Сталину

"Его (барельеф) не нужно уничтожать, только демонтировать и отвезти в музей", - добавил он.

Известно, что барельеф будет демонтирован в начале будущего года.

Демонтаж барельефа будет профинансирован за счет польского Совета охраны памяти борьбы и мученичества.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter