Афганские власти сообщают о ранении лидера "Талибана"

Как заявил представитель афганского правительства, на встрече между командирами талибов началась серьезная перепалка, которая переросла в перестрелку. "Мансур был тяжело ранен. Его отвезли в больницу, но не ясно, выжил ли он", - цитирует представителя афганского правительства агентство Франс пресс, передает Русская служба ВВС.

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Мулла Ахтар Мансур был избран предводителем группировки "Талибан" после того, как 29 июля была обнародована информация о гибели предыдущего лидера движения, муллы Омара.

Вскоре после объявления Мансура лидером талибов начали появлятся сообщения о расколе в "Талибане". Известно о по меньшей мере одной отколовшейся от "Талибана" группировке, которая не признает Мансура своим лидером. Боевики этой группы, впрочем, заявляли, что не будут вступать в противостояние с "Талибаном".