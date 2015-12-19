Антиигиловская коалиция ошибочно нанесла удар по иракским военным: 9 погибших

Силы коалиции во главе с США, которые борются с группировкой "Исламское государство", нанесли ошибочный авиаудар по иракским войскам в районе города Эль-Фаллуджа на западе Ирака.

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В результате инцидента, который произошел 18 декабря, погибли девять иракских военных, сообщил министр обороны Ирака Халед аль-Обейди, пишет "Радио Свобода".

Как пояснил министр, инцидент произошел, когда "военно-воздушные силы коалиции покрывали продвижение армии сухопутных войск близ Эль-Фаллуджи, поскольку иракские военные вертолеты не могли летать из-за плохой погоды".

"Несмотря на координацию с иракскими силами безопасности на местах, первоначальные доклады указывают на вероятность гибели из-за одного авиаудара иракских солдат, – отметили в Пентагоне за несколько часов до официального заявления Багдада. – Коалиция выражает соболезнования в связи с несчастным случаем и потерей жизни отважных воинов сил безопасности Ирака на линии фронта".

В США также указали на то, что это первый случай так называемого "дружественного огня" в Ираке с участием сил коалиции в их борьбе против исламистов, и пообещали провести расследование.