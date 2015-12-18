Die Welt: Сильные слова Путина скрывают его слабость

Об этом пишет Жак Шустер в статье "Сильные слова Путина скрывают его слабость", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Уверенно можно сказать, что пресс-конференции президента России из года в год – это раскачивание и звон всех колоколов пропаганды в стране. Они должны объявить лишь об одном – Россия снова в строю, и лидер Кремля – единственный, кто сможет повлиять на судьбу империи.

Владимир Путин – главный актер этого большого спектакля. Его лицо гладкое, напряженное, с румянцем, но выглядит будто восковое. Маска, созданная на косметической кухне Кремля. Она иногда кажется задумчивой, иногда воинственной, но остается маской. Путин – это человек, который знает, что избиратели хотят видеть в лидере Кремля свирепого воина. Соответственно, он так себя и ведет, забывая о том, что верно и для России: сильные ступают бесшумно; шумят только хулиганы.

Несмотря на его выступление, на самом деле Россия в 2015 году так ослаблена, как никогда. Цена на нефть, основной источник дохода страны, приближается к 36 долларам за баррель. Для государства это опасный уровень, с которым пришлось справляться Москве во время распада Советского Союза. Вырастет ли цена до $ 50 в следующем году, как надеется президент, пока неясно.

В зыбучих песках Ближнего Востока

Путин не способен на подарки, поэтому, как все диктаторы, делает ставку на внешнюю политику: обескровленный народ должен быть опьянен жгучими новостями о победах. Но при ближайшем рассмотрении они оказываются не очень убедительными. Россия изолирована от Европы, Вашингтон не воспринимает ее всерьез. Своими действиями на западной границе с Украиной, Москва на долгое время превратила себя во врага Запада. Развертывание военных сил, которое поглощает миллионы рублей, гораздо более необходимо в других местах.

В Сирии, в свою очередь, Россия рискует утонуть в зыбучих песках Ближнего Востока, не объявив об успехах и не изменив статуса-кво. Тем временем, развивающийся Китай готовится взять на себя любимую роль России и становится реальным конкурентом США.

Россия слабая. Но именно эта слабость и вызывает беспокойство. Она может толкнуть россиян на отчаянные поступки, которые, в конечном итоге, нанесут вред всем участникам. Что это значит для Запада? Сдерживание и ослабление напряженности! Он должен быть готов ко всему, не позволять себя запугивать и одновременно держать все двери открытыми, чтобы иметь возможность в любой момент провести переговоры. Путин должен знать, что он имеет дело с уверенным в себе, но готовым к ослаблению напряженности, противником. Таким, который не хочет конфликта, но и не боится его.