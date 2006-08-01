Бразильская армия впервые вернет пингвинов в Антарктиду

Военно-воздушные силы и флот Бразилии в сентябре будут задействованы в операции по транспортировке в Антарктиду более сотни пингвинов, сообщает сайт bbc.co.uk.

Пингвинов каждую зиму выносит к пляжам Рио-де-Жанейро на плавучих льдинах, тающих затем в теплых водах у бразильского побережья. Ранее не умеющих летать птиц отправляли в местные зоопарки, однако в этом году им повезло - они вернутся домой.

Операция пройдет в два этапа. Сначала самолет, доставляющий оборудование на бразильскую военно-морскую базу в Антарктике, переправит пингвинов в самую южную точку Бразилии, а затем они продолжат путь на военном корабле, который отвезет птиц к берегам Антарктиды.

Лента.ру