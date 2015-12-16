The Financial Times: Зарплата иностранного бойца ИГ составляет $600, местного - до 300$

Как говорится в расследовании The Financial Times, каждый месяц ИГ тратит не менее 20 миллионов на выплаты иностранным боевикам, которые составляют ядро вооруженных сил организации. Еще от 15 до 20 миллионов идет на выплаты бойцам из числа местного населения и вспомогательным службам.

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Месячная зарплата иностранного бойца составляет около 600 долларов, местные получают в среднем от 200 до 300. С учетом многочисленных надбавок (за жену, детей, должность), командир-иностранец может получать до 1000 долларов. Все деньги выплачиваются наличными.

Численность вооруженных сил «Исламского государства» издание оценила в 80–100 тысяч человек (из них 30 тысяч — иностранное ядро).

Расходы ИГ на здравоохранение и образование не превышают десяти миллионов долларов в месяц.