Боевики ИГИЛ могут захватить нефтяные районы за пределами Сирии - Reuters

Об этом на условиях анонимности рассказал высокопоставленный американский чиновник, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам источника, США внимательно изучают, кто контролирует месторождения, трубопроводы, маршруты доставки и другие объекты нефтяной инфраструктуры, которые могут подвергнуться атаке исламистов. Он уточнил, что речь идет о районах в Ливии и на территории Синайского полуострова.

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«Они присматриваются к нефтяным объектам в Сирии и других местах. Мы будем готовы (к возможной атаке - УНИАН)», - заявил чиновник. По данным Минфина США, ИГ получает $40 млн от продажи нефти ежемесячно. При этом американские власти полагают, что большую часть контрабандного сырья покупает правительство президента Сирии Башара Асада.