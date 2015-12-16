Боевики ИГИЛ могут захватить нефтяные районы за пределами Сирии - Reuters
Боевики ИГ могут атаковать потенциально уязвимые нефтяные районы вне Сирии, рассказал американский чиновник. По его словам, сейчас власти США внимательно следят за плохо защищенными объектами нефтяной инфраструктуры.
Об этом на условиях анонимности рассказал высокопоставленный американский чиновник, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
По словам источника, США внимательно изучают, кто контролирует месторождения, трубопроводы, маршруты доставки и другие объекты нефтяной инфраструктуры, которые могут подвергнуться атаке исламистов. Он уточнил, что речь идет о районах в Ливии и на территории Синайского полуострова.
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«Они присматриваются к нефтяным объектам в Сирии и других местах. Мы будем готовы (к возможной атаке - УНИАН)», - заявил чиновник. По данным Минфина США, ИГ получает $40 млн от продажи нефти ежемесячно. При этом американские власти полагают, что большую часть контрабандного сырья покупает правительство президента Сирии Башара Асада.