Путин и Лукашенко выступили за неприменение санкций без согласия Совета безопасности ООН

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в заявлении президентов двух стран по итогам переговоров.

В частности, президенты намерены «принимать меры с тем, чтобы положить конец практике применения односторонних экономических мер принуждения, которые не санкционированы Советом Безопасности ООН и несовместимы с принципами международного права».

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При этом утверждается, что стороны намерены принимать активное участие в «укреплении мира и стабильности, в том числе в предотвращении и мирном урегулировании международных конфликтов, постконфликтном миростроительстве и противодействии таким вызовам и угрозам, как международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, трансграничная организованная преступность, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговля людьми».

РФ и Беларусь заявили о намерении наращивать сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности, совместно противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности.

Страны также планируют продвигать идею «гармонизации интеграционных процессов на западе и востоке Евразии (концепцию «интеграции интеграций») в рамках международных организаций и многосторонних форумов, а также с основными торговыми партнерами на Евразийском континенте, включая Европейский союз, в целях реализации стратегической задачи формирования единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана».

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран ввели санкции в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за аннексии Россией украинского Крыма, а также из-за действий, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.

Российские власти в свою очередь запретили поставки ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

24 июня этого года Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада.

Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.

13 августа Россия расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и «на особых условиях» - на Украину.