Из-за угрозы теракта закрылись все школы Лос-Анджелеса

Предупреждение поступило одному из членов местного управления образования.

Не сообщается, о какой именно школе шла речь, но полиция решила закрыть все образовательные учреждения второго по величине округа США, передает Lenta.ru.

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В школьный округ Лос-Анджелеса входят учебные заведения самого города и близлежащих к нему населенных пунктов. Школы округа посещает больше 655 тысяч учеников, в них работают почти 32 тысячи учителей.