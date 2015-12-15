Из-за угрозы теракта закрылись все школы Лос-Анджелеса

17:53, 15 декабря 2015
Мир
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Все школы Лос-Анджелеса и окрестностей закрыты из-за угрозы взрыва. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Los Angeles Times.

REUTERS

Предупреждение поступило одному из членов местного управления образования.

Не сообщается, о какой именно школе шла речь, но полиция решила закрыть все образовательные учреждения второго по величине округа США, передает Lenta.ru.

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В школьный округ Лос-Анджелеса входят учебные заведения самого города и близлежащих к нему населенных пунктов. Школы округа посещает больше 655 тысяч учеников, в них работают почти 32 тысячи учителей.

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