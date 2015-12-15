В центре Москвы в одном из кафе произошла перестрелка: два человека погибли, восемь пострадали

Об этом сообщил РИА "Новости" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Два человека погибли, восемь пострадали в результате стрельбы, которая произошла в кафе в центре Москвы.

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В департаменте рассказали, что четверо пострадавших были госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, двое пострадавших госпитализированы в ГКБ 67 и один - в ГКБ 36. Собеседник агентства отметил, что еще один пострадавший отказался от госпитализации.

Всего в конфликте участвовали более десяти человек.