В центре Москвы в одном из кафе произошла перестрелка: два человека погибли, восемь пострадали
07:49, 15 декабря 2015Мир
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В центре Москвы в одном из кафе произошла перестрелка.
Всего в конфликте участвовали более десяти человек / zvezdanews / Twitter
Об этом сообщил РИА "Новости" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Два человека погибли, восемь пострадали в результате стрельбы, которая произошла в кафе в центре Москвы.
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В департаменте рассказали, что четверо пострадавших были госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, двое пострадавших госпитализированы в ГКБ 67 и один - в ГКБ 36. Собеседник агентства отметил, что еще один пострадавший отказался от госпитализации.
Всего в конфликте участвовали более десяти человек.
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