Time предложил читателям выбрать "Человека года"

Американский журнал Time проводит опрос среди читателей, чтобы выбрать "Человека года".

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на сайт издания.

Номинация "Человек года" присуждается самому влиятельному человеку по результатам текущего года. По мнению редакции журнала, в 2015 году таких личностей было много.

"Американские политики Хиллари Клинтон и Дональд Трамп привлекли внимание общественности в ходе предвыборной кампании на пост президента США. Своими талантами нас поразили многие артисты, такие как Тэйлор Свифт и Дрейк, а папа Римский Франциск и Кейтлин Дженнер внесли свой вклад в культуру", — сообщает издание.

На данный момент по результатам опроса лидирует кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс.

На втором месте находится пакистанская правозащитница Малала Юсфзай, на третьем — папа Римский Франциск.

Президент США Барак Обама находится на четвертом месте, канцлер Германии Ангела Меркель — на пятом.

Результаты голосования станут известны 7 декабря.

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В 2014 году, согласно результатам читательского опроса, "Человеком года" стал премьер-министр Индии Нарендра Моди.