В Германии допустили закрытие границ для беженцев

«Шенгенская зона не может существовать постоянно без пограничного контроля, если не работает управление внешних границах», — сказал Мезьер в интервью изданию Welt am Sonntag, пишет РБК.

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Он также допустил, что Германия вышлет часть беженцев, отметив, что «решение лежит в первую очередь в охране внешних границ Европы».

Глава МВД указал, что закрытие границы вполне возможно с правовой точки зрения. «Раньше мы решили не прибегать к этой мере из-за политических соображений», — добавил он. По его словам, решение о закрытии границы будет зависеть от наплыва прибывающих в страну переселенцев.

Напомним, ранее премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что Европа больше не может принимать беженцев с Ближнего Востока и должна усилить охрану своих границ.