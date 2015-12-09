Турция объяснила решение отправить своих военных в Ирак

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, военные были отправлены для защиты тренировочного лагеря на севере страны.

Давутоглу добавил, что это был акт солидарности, а не агрессии.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой использовать полномочия, чтобы заставить Турцию вывести войска из северной части страны.

Ранее УНИАН сообщал, что несколько сот турецких солдат были размещены на севере Ирака вблизи захваченного террористами «Исламского государства» города Мосул.

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В свою очередь, Ирак заявил, что ввод турецких военнослужащих в северную часть страны является нарушением его суверенитета, и потребовал их немедленно вывести.