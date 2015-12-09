Путин хочет, чтобы британцы приобщились к расшифровке "черных ящиков" сбитого Су-24

15:05, 09 декабря 2015
Мир
2093 0

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Дэвидом Кэмероном. 

Самолет / twitter.com/

Во время разговора глава РФ пригласил британских специалистов принять участие в расшифровке данных бортовых самописцев сбитого в Сирии Су-24, передает сайт Кремля.

"Дэвид Кэмерон выразил соболезнования в связи с уничтожением российского военного самолета в Сирии. Владимир Путин пригласил британских специалистов принять участие в расшифровке данных бортовых самописцев со сбитого Су-24", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПутину показали "черные ящики" сбитого в Турции Су-24Ранее агентство ANNA-News сообщило об обнаружении бортового самописца со сбитого российского бомбардировщика Су-24. 

Вскоре глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимир Путину, что параметрический самописец со сбитого ВВС Турции российского самолета Су-24 найден. 

Напомним, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter