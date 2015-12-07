"Когалымавиа" будет добиваться от Египта компенсации за теракт на борту A321
"Когалымавиа", чей самолет разбился 31 октября на Синайском полуострове в результате взрыва, будет добиваться компенсации от Египта. Компания считает себя в праве требовать этого от страны, в которой произошел теракт
О том, что авиакомпания «Когалымавиа» будет добиваться компенсации от властей Египта, в интервью Forbes рассказал Исмаил Лепиев — владелец туристического холдинга TH&C, в который входит "Когалымавиа", сообщает РБК.
"В данный момент, когда имеется ясность с причинами катастрофы, у нас возникает право на получение компенсации от страны, в которой произошел теракт", — заявил он.
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"Египет — партнер России во многих сферах, это отношения, которые выстраивались десятилетиями, мы это уважаем и до последнего будем стараться договориться о компенсации без судебных шагов", — рассказал Лепиев.
По его словам, сейчас "Когалымавиа" ждет, когда Египет завершит расследование и официально объявит о его результатах.