В турецком порту задержали 4 российских корабля - СМИ
08:58, 07 декабря 2015Мир
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Руководство турецкого порта Самсун задержало 4 российских судна для проверки.
Сейчас трем судам уже разрешено покинуть порт / indostan.ru
Речь идет о сухогрузе "Кристалл", "Нева", "Омский-105" и "Русич", которые были задержаны для дальнейшей проверки, пишет Европейская правда со ссылкой на Hurriyet Daily News.
Причиной задержания, согласно данным сотрудников порта, стало отсутствие необходимых документов.
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Сейчас трем судам уже разрешено покинуть порт, в то время как один все еще задерживают до "устранения всех недостатков".
По словам директора порта, Айдын Унала, речь идет о "плановых проверках".
Напомним, по данным разведки, Турция усложняет проход через Босфор для кораблей ВМФ РФ
Четыре российских судна задержали в турецком порту
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