Обама - Путину: санкции могут быть ослаблены при выполнении Минских договоренностей
17:33, 30 ноября 2015Политика
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Президент США Барак Обама уведомил президента России Владимира Путина, что санкции против РФ могут быть ослаблены при условии выполнения Минских договоренностей.
REUTERS
Как сообщает сообщает Reuters, Обама сегодня встретился с Путиным на климатическом саммите в Париже. Лидеры двух государств обсудили сирийский кризис, а также ситуацию в Украине.
По словам представителя администрации президента США, Обама сказал Путину, что считает, что президент Сирии Башар Асад должен отказаться от власти, что станет частью политического переходного периода в Сирии.
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Президент США также подчеркнул необходимость дипломатического решения ситуации в Украине. Обама предупредил, что санкции против России могут быть ослаблены, если Москва будет выполнять Минские соглашения.
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