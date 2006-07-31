В ночь на понедельник Израиль приостановил авиаудары по югу Ливана на 48 часов, чтобы провести расследование инцидента в Кане, сообщает агентство France Presse.

Об этом объявил представитель госдепартамента США Адам Эрели, комментируя переговоры израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта и госсекретаря США Кондолиззы Райс, прошедшие вечером в воскресенье.

По словам Эрели, израильские власти также согласуют с ООН выделение 24-часового периода, в течение которого мирные жители смогут покинуть район военных действий. Как сообщил телеканал CNN, Израиль, кроме того, не будет препятствовать доставке гуманитарных грузов в пострадавшие от войны регионы.

Между тем израильские военные заявили, что до окончания расследования нельзя с уверенностью говорить о вине ВВС Израиля в гибели более 50 человек в Кане. По некоторым данным, обстрел здания был осуществлен около полуночи, а сообщения об обрушении появились только ближе к 8 часам утра воскресенья.

Лента.ру