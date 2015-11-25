Российские коммунисты призвали Турцию вернуть собор Святой Софии христианам

Об сообщает пресс-служба партии.

«Мы ожидаем от турецкой стороны дружественного шага - возвращения собора Константинопольской Софии христианской церкви, - заявил Гаврилов. - Российская сторона готова участвовать материально, а также привлечь к восстановлению вселенского христианского памятника лучших российских реставраторов и ученых. Этот шаг помог бы Турции и исламу продемонстрировать, что добрая воля выше политики!»

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В КПРФ напомнили, что сегодня, когда российско-турецкие отношения переживают испытание на прочность, «особенно важны взаимные дружественные инициативы и предложения». В связи с этим Россия «считает возможным вспомнить о находящейся в Турции, в Стамбуле древнейшей святыни всего христианского мира - Святой Софии Константинопольской», отмечает КПРФ.