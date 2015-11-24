В сети появилось видео катапультирования российских пилотов сбитого Су-24
15:50, 24 ноября 2015Мир
11159 0
В сети показали момент катапультирования двух пилотов с военного самолета Российской Федерации в Турции.
REUTERS
Соответствующее видео обнародовало турецкое информационное агентство Anadolu Ajansi, передает ТСН.
В описании видео сообщается, что самолет РФ был сбит за нарушение воздушного пространства Турции. На видео также слышны звуки стрельбы.
Читайте такжеСирийские повстанцы рассказали, как расстреливали в воздухе пилотов сбитого Су-24 при катапультировании
Как сообщал УНИАН, сегодня турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.
СМИ сообщили, что один из пилотов российского Су-24 погиб.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter