В сети появилось видео катапультирования российских пилотов сбитого Су-24

Соответствующее видео обнародовало турецкое информационное агентство Anadolu Ajansi, передает ТСН.

В описании видео сообщается, что самолет РФ был сбит за нарушение воздушного пространства Турции. На видео также слышны звуки стрельбы.

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Как сообщал УНИАН, сегодня турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.

СМИ сообщили, что один из пилотов российского Су-24 погиб.