Вашингтон пытается расколоть союз РФ и Ирана по сирийскому вопросу - WSJ

Об этом сообщает РБК со ссылкой The Wall Street Journal.

По их словам, США уже смогли «увеличить напряженность» между Москвой и Тегераном

Администрация президента США Барака Обамы и ее европейские и арабские союзники пытаются найти способ разделить союз России и Ирана, укрепивший позиции сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных дипломатов, участвующих в переговорах по прекращению сирийского конфликта.

По словам одного из источников, Вашингтон заметил «увеличение напряженности между Россией и Ираном по вопросу о будущем Сирии».

Усилия, которые предпринимались на переговорах президента России Владимира Путина с лидерами стран Ближнего Востока, были направлены на то, чтобы заручиться поддержкой Москвы по ограничению времени нахождения Асада у власти, отмечает WSJ.

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Иран рассматривается США как тормозящая сила в процессе урегулирования сирийского вопроса из-за более жесткой позиции Тегерана по поводу будущего Асада - Иран не заинтересован в уходе сирийского лидера и ​рассчитывает, что получит поддержку по этому поводу от Москвы. Как заявлял ранее президент Ирана Хасан Рухани, уход Асада превратит Сирию в «рай для террористов».

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Если Москва заключит с Ираном и Асадом какое-либо соглашение, это подорвет надежды на международный консенсус, пишет WSJ. Вашингтон рассчитывает, что в позиции по поводу ухода Асада от власти Москва проявит гибкость, но в позиции Тегерана такой гибкости нет.

В последние недели Путин провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиля, на которых обозначил, что Москва будет стремиться ограничить влияние Ирана внутри Сирии в рамках любого мирного урегулирования сирийского вопроса, рассказали WSJ высокопоставленные дипломаты.

Саудовская Аравия пыталась уговорить Москву отказаться от поддержки Асада в долгосрочной перспективе и от усиления позиции Ирана - своего ближайшего врага в регионе, рассказывали саудовские чиновники.

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с Путиным в Москве говорил о том, что Иран и ливанское движение «Хезболла» могут использовать территорию Сирии для нападения на Израиль, но Путин его заверил, что этого не произойдет.

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На этой неделе президент Франции Франсуа Олланд заявил о намерении создать международную коалицию для борьбы с «Исламским государством», в которую должны войти США и Россия.

Как сообщал УНИАН, Иран и Россия поддерживают режим президента Сирии Башара Асада. В конце сентября Москва начала нанесение воздушных ударов в Сирии против исламистов, а также группировок умеренной оппозиции.

Кремль заявляет, что правительственные войска Сирии наиболее способны противостоять группировке «Исламское государство». А Вашингтон и его союзники обвиняют Асада в войне с собственным народом.