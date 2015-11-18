Удары по "столице" ИГИЛ: не менее 33 боевиков убиты, главари бегут в Ирак

14:54, 18 ноября 2015
Мир
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Авиаудары антиигиловской коалиции по Ракке в Сирии уничтожили более 30 террористов.

REUTERS

Бомбардировки французских самолетов и других сил коалиции заставили боевиков ИГИЛ пытаться бежать в соседний Ирак. Об этом заявили в Сирийской обсерватории по правам человека.

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"Авиаудары по Ракке, которые наносятся на протяжении последних трех дней, уничтожили как минимум 33 боевика ИГИЛ", - цитирует сообщение Обсерватории Reuters.

Сообщается, что представители "Исламского государства", а также множество семей старших членов группировки в целях безопасности начали покидать Ракку, которая считается "столицей" ИГ.

Сейчас они перемещаются в подконтрольный террористам город Мосул на севере Ирака.

Как сообщалось, после терактов в Париже 13 ноября, Франция усилила бомбардировки ИГ в Сирии.

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