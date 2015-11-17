Размещение Россией военных баз на территории Беларуси представляет угрозу для Польши – эксперт

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН на тему: "Белорусский вызов в европейской и украинской внешней политике" при участии экспертов Беларуси, Украины, Словакии выразил директор словацкого Института общественных проблем Григорий Месежников.

«Я думаю, что для Польши, естественно, это представляет конкретную угрозу, если будут размещены войска или военная техника России на территории Беларуси. Конечно, это меняет определенным образом баланс сил», - сказал он.

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«Восточные страны (ЕС), такие как Польша, Словакия, они прекрасно осознают все угрозы, которые исходят от России. Поляки, например, рассматривают даже такой вариант, как использование территории Беларуси для агрессии против них», - отметил эксперт "Майдана иностранных дел" Олег Белоколос.

Главный редактор ведущего белорусского независимого сайта "Хартия 97" Наталья Радина отметила, что если это будет необходимо президенту РФ Владимиру Путину, то абсолютно реально, что на территории Беларуси будут размещены и ракетные комплексы, и авиабазы, «поскольку сегодня Беларусь – это фактически военный плацдарм России, территория, подконтрольная Путину».

По ее словам, не взирая на приостановку санкций по отношению к Беларуси со стороны Евросоюза, «Лукашенко остается абсолютно зависимым от России диктатором».

«Снятие санкций с Лукашенко означает для него карт-бланш для дальнейших внутренних репрессий в стране», - также считает она.

Как сообщал УНИАН, Лукашенко заявил, что размещение военной базы РФ на территории Беларуси не требуется.

«Нам не нужна база сегодня. Тем более военно-воздушные силы», - сказал он.