Власти Беларуси не позволили оппозиции отметить День независимости, отмечаемый 27 июля.

"Мы подали заявки на проведение демонстраций в Минске и других городах, но разрешения не получили. А от нелегальных мероприятий в этот день мы отказались. Во-первых, на них не боятся приходить только активисты, во-вторых, последуют аресты, а это дезорганизует всю нашу работу", - сообщил в интервью "Газете" лидер объединенной белорусской оппозиции Александр МИЛИНКЕВИЧ.

При этом он подчеркнул, что его товарищи не намерены отказываться от уличных методов борьбы, в чем "ЛУКАШЕНКО убедится уже этой осенью".

Как отмечает издание, нерешительность оппозиции можно объяснить репрессивными действиями властей по отношению к противникам А.ЛУКАШЕНКО. В частности, 16 июля на 10 суток был арестован руководитель Объединенной гражданской партии Александра ЛЕБЕДЬКО. А 26 июля случился инцидент с А.МИЛИНКЕВИЧЕМ и его женой и пресс-секретарем. Их задержали на два часа, но потом отпустили. "Это была мера психологического воздействия, в том числе перед демонстрациями 27 июля", - считает А.МИЛИНКЕВИЧ.

27 июля 1990 года Верховный совет республики принял Декларацию о суверенитете БССР. По итогам прошедшего в 1996 году референдума главным праздником в стране стало 3 июля - день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. C тех пор 27 июля противники А.ЛУКАШЕНКО ежегодно проводили акции протеста по всей Беларуси.