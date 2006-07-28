Власти Беларуси не позволили оппозиции отметить День независимости
Оппозиция не намерена отказываться от уличных методов борьбы
Власти Беларуси не позволили оппозиции отметить День независимости, отмечаемый 27 июля.
"Мы подали заявки на проведение демонстраций в Минске и других городах, но разрешения не получили. А от нелегальных мероприятий в этот день мы отказались. Во-первых, на них не боятся приходить только активисты, во-вторых, последуют аресты, а это дезорганизует всю нашу работу", - сообщил в интервью "Газете" лидер объединенной белорусской оппозиции Александр МИЛИНКЕВИЧ.
При этом он подчеркнул, что его товарищи не намерены отказываться от уличных методов борьбы, в чем "ЛУКАШЕНКО убедится уже этой осенью".
Как отмечает издание, нерешительность оппозиции можно объяснить репрессивными действиями властей по отношению к противникам А.ЛУКАШЕНКО. В частности, 16 июля на 10 суток был арестован руководитель Объединенной гражданской партии Александра ЛЕБЕДЬКО. А 26 июля случился инцидент с А.МИЛИНКЕВИЧЕМ и его женой и пресс-секретарем. Их задержали на два часа, но потом отпустили. "Это была мера психологического воздействия, в том числе перед демонстрациями 27 июля", - считает А.МИЛИНКЕВИЧ.
27 июля 1990 года Верховный совет республики принял Декларацию о суверенитете БССР. По итогам прошедшего в 1996 году референдума главным праздником в стране стало 3 июля - день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. C тех пор 27 июля противники А.ЛУКАШЕНКО ежегодно проводили акции протеста по всей Беларуси.