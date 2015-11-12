Facebook сообщил о рекордном количестве запросов от властей о данных пользователей
Руководство Facebook опубликовало отчет о запросах данных пользователей со стороны правительственных структур за последние полгода, отметив, что число таких запросов достигло рекордно высокого уровня.
Всего в первой половине 2015 года запросы в Facebook на раскрытие данных пользователей приходили 41214 раз, что на 18% больше, чем за предыдущие полгода, передает Дождь.
Также в компании отмечают, что на 112% возрос объем контента, который приходится блокировать для пользователей по требованию властей в разных странах.
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Примерно 75% заблокированного контента приходился на Индию, власти которой жестко цензурируют посты в соцсетях по религиозным и политическим вопросам.
Ранее УНИАН сообщал, что представители Facebook и правительства Германии заявили о создании рабочей группы, которая займется мониторингом антимигрантских публикаций и проявлений ксенофобии в сети.