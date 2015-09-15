Facebook создает рабочую группу для удаления антимигрантских постов

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Принять подобную меру вынудило давление со стороны немецких правоохранительных органов. Полицию волнует всплеск расистских настроений в связи с массовой миграцией беженцев с Ближнего Востока, передает Lenta.ru.

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«Идея заключается в том, чтобы находить неприемлемый контент и удалять его как можно скорее», — прокомментировал создание мониторинговой группы министр юстиции Германии Хайко Маас (Heiko Maas).

В Facebook также выразили уверенность, что эта мера ускорит обнаружение публикаций и их последующую блокировку. Однако представители компании в очередной раз напомнили, что обратить внимание на неприемлемый контент может любой человек. В социальной сети дополнительно подчеркнули, что действующие правила и без того ограничивают пользователей в публикации материалов, содержащих ненависть.

Наравне с удалением неприемлемого контента специалисты займутся выявлением диверсионных групп. Предполагается, что это поможет предотвратить городские акции протеста, которые ведут к эскалации насилия.

Поток мигрантов с Ближнего Востока в Европу усилился в начале сентября 2015 года. В связи с этим во многих европейских городах прошли акции протеста и, напротив, акции в поддержку нуждающимся в помощи людям. 15 сентября в Евросоюзе было принято решение усилить контроль на границах ЕС.