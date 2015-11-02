В Грузии снесли тайком установленный памятник Сталину

Об этом сообщает Новости-Грузия со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Согласно сообщению, памятник Сталину в ночь на воскресенье появился в сквере, рядом с мемориальной доской в память о погибших в 1941-45 годах. В ночь на понедельник в знак протеста местные жители облили памятник белой краской.

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«Памятник Сталину уже демонтировали. Но во время демонтажа депутат оказал сопротивление. Он не давал возможности технике и соответствующим службам начать работу на территории. Вместе с ним находился еще один человек, который кидался камнями. К счастью, никто не пострадал. В итоге нам пришлось вызвать полицию, которая вывела этих двух лиц с территории сквера», — сказала сотрудница пресс-службы.

Как отмечает издание, самовольно увековечить Сталина в Грузии пытались и прежде – несколько раз бюст вождю Советского Союза устанавливали в селе Акура (Телавский район, регион Кахетия), а памятник — в городе Телави. Вскоре все они были демонтированы.