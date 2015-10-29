В Госдепе США утверждают, что вмешательство России в Сирии идет "не очень хорошо"

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен в интервью телеканалу France 24, передает "Голос Америки". "Они (Россия – ред.) не могут победить в Сирии, Возможно, они смогут не допустить поражения Асада, но победить они не могут", – сказал Энтони Блинкен.

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"Их действия в поддержку режима идут не очень хорошо, они не достигли большого прогресса, несмотря на российские атаки с воздуха", – заявил он после переговоров по ситуации в Сирии в Париже.

"У России теперь есть стимул и больше влияния, чтобы подтолкнуть Башара Асада и режим к переходному процессу. Все стороны признают, что военного решения в Сирии не существует, и это все больше признает российская сторона", – сказал дипломат.

По словам Энтони Блинкена, Россия "не может позволить себе отвернуться практически от всего суннитского мусульманского мира". Также очевидно, добавил он, что шиитский Иран должен стать частью диалога о будущем Сирии в той или иной форме.

В другом интервью, на этот раз французскому радио RTL, Энтони Блинкена спросили, является ли уход Башара Асада необходимым условием для достижения прогресса на переговорах. "Нет, не является, однако процесс, который будет запущен, должен привести к уходу Асада", – ответил дипломат. "Сейчас нам нужно проработать детали переходного процесса", – сказал он.

Россия утверждает, что с начала военно-воздушной кампании в Сирии 30 сентября ее военные уничтожили более 800 объектов террористов. Москва настаивает на том, что ее вмешательство направлено на уничтожение исламских боевиков, но Вашингтон утверждает, что ее целью также являются умеренные повстанцы, выступающие против сирийского президента Башара Асада.