Die Welt: Эрдоган приказывает штурмовать канал во время программы

В статье Дениз Юджель под названием «Эрдоган приказывает штурмовать канал во время программы», опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что в среду утром в прямом эфире на телеканале Bugün можно было увидеть драматические сцены: В то время как снаружи полиция блокировала здание, репортеры в прямом эфире рассказывали о происходящем на их пороге, руководители комментировали ситуацию, по телефону были подключены журналисты конкурирующих СМИ, представители всех оппозиционных партий и гражданского общества. Те, кто утром еще успел попасть на канал, вели репортаж прямо из студии.

Даже бывший министр ПСР Эртугрул Гюнай выразил по телефону свою солидарность и говорил о «гражданском перевороте». Тем временем, сотрудники попрощались со своими зрителями. И особенно запомнилась фраза: «Каждая минута может быть последней».

Bugün TV принадлежит – также как канал Kanaltürk и газеты Bugün и Millet - концерну Koza-Ipek, который в понедельник вечером был передан под принудительное государственное управление. Управляющим был назначен Ахмет Онал, бывший глава рекламного отдела близкой к ПСР газеты Sabah. Политически Bugün и таблоид Millet можно назвать консервативно-либеральными, среди наиболее известных авторов - журналист Назли Илиджак, икона консервативной публицистики в Турции, которая когда-то поддерживала ПСР. «В нашей политической истории такого еще не было», сказала она в прямом эфире. «Но мы узнаем от наших левых друзей, как нужно оказывать сопротивление».

Считается, что группа с 5000 сотрудников имеет непосредственное отношение к движению умеренного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Движение Гюлена в течение многих лет было близким союзником ПCP. После конфликта в 2013 году, оно превратилось в заклятого врага – и в настоящее время турецкое государство считает его террористической организацией.

Так звучит и обоснование для принудительного управления: концерн переводит деньги «террористической организации Фетхуллаха» (в судебных решениях теперь со всей серьезностью используется аббревиатура FETÖ). Однако, Koza-Ipek также ведет бизнес в строительном секторе, в сфере туризма и добыче полезных ископаемых; дочерняя медиа-компания приносит лишь незначительную долю прибыли концерна. Руководство группы отрицает эти обвинения и указывает на то, что все балансы были раскрыты. Во время рейда в зданиях концерна в начале сентября, правительство ПСР еще утверждало, что дело в концерне, а не в газетах и телеканалах.

Журналисты говорят о перевороте

Ложь, как выяснилось в среду утром: полицейские пытались силой получить доступ к помещениям канала; сотрудники стояли на входе, была потасовка, полиция применила слезоточивый газ. В первой половине дня Bugün TV и Kanaltürk продолжали трансляцию. Но не все дома могут по-прежнему смотреть программу. По приказу прокуратуры в последние несколько недель оба канала были вычеркнуты как из списка государственных спутниковых провайдеров, так и двух частных [провайдеров].

«Здесь нарушается конституция», сказал по телефону Метин Йылмаз, шеф-редактор и заместитель главного редактора Bugün. Пока назначен только официальный управляющий, а не установленное законом управление. И оно лишь уполномочено управлять деловыми вопросами группы и не вмешиваться в работу каналов и газет. «Это переворот против Конституции, против права собственности и свободы прессы», сказал Йылмаз.

И он не единственный, кто так думает: «Правительство заинтересовано только в том, чтобы заполучить контроль над оппозиционными телеканалами и газетами», сказал председатель турецкой ассоциации адвокатов, Метин Февзийоглу, по телефону Bugün TV.

ПСР обеспечивает себе большую часть эфирного времени

Оппозиционные журналисты и политики убеждены, что насильственное поглощение медиа-группы Koza-Ipek – это только начало. Тому есть причины: После выборов 1 ноября, оппозиционные газеты будут «привлечены к ответу», сказал Айдын Унал, бывший депутат ПСР и советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он даже назвал имена: консервативно-либеральная Hürriyet, социал-демократическая Cumhuriyet, правая кемалистская Sözcü и Zaman, журналистский флагман движения Гюлена.

Чего хочет ПСР, показывает статистика, которую недавно опубликовал член наблюдательного органа радио и телевидения: согласно ей, Эрдоган за первые 25 дней месяца присутствовал на государственном телеканале TRT 29 часов эфирного времени, премьер-министр Ахмет Давутоглу и другие политические деятели исламской ПСР – вместе 30 часов. В отличие от них, социал-демократические кемалисты РНП были в эфире 5 часов, ультранационалистическая ПНД – один час и десять минут, и 18 минут – прокурдская левая НДП.

Для двенадцати телеканалов, включая TRT, итог следующий: Эрдоган – 138 часов и ПСР – 238 часов, РНП – 36, ПНД – 21, и НДП – 6 часов. Всего вместе, 376 часов для правительства, 63 – для оппозиции. Канал Bugün и Kanaltürk не были включены в статистику. Вероятно, в ближайшее время это изменится.