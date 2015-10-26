Афганистан обратился к РФ с просьбой о поставках оружия – WSJ
Отмечается, что у Кремля просят артиллерию, боевые вертолеты и стрелковое оружие.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американском и российском правительстве.
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По информации издания, президент Афганистана Ашраф Гани обратился к Москве за артиллерией, стрелковым оружием и боевыми вертолетами Ми-35.
В материале отмечается, что Гани попросил Кремль о поставке после того, как США и союзники Пентагона вывели большинство военного контингента из Афганистана и сократили объемы финансовой помощи.
"Россия воспользуется возможностями", - отметил американский чиновник.
Отметим, ранее в некоторых СМИ сообщалось, что американские военные разработали схему, по которой закупили российские вертолеты Ми-8 и его более позднюю модификацию - Ми-17 для войск Ирака и Афганистана на сумму более чем полмиллиарда долларов.