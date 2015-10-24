Президент Еврокомиссии представил план по прекращению хаоса на границах ЕС

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

"Страны должны воздерживаться от того, чтобы движение беженцев к границе другой страны региона было разрешено без согласия этой страны", - говорится в одном из 16 пунктов Еврокомиссии.

Документ подготовлен, прежде всего, для участников мини-саммита по вопросам Балканского маршрута, который пройдет в воскресенье в Брюсселе.

Кроме канцлера Ангелы Меркель, в нем принимают участие, помимо прочего, главы правительств Австрии, Болгарии, Хорватии, Греции, Венгрии, Румынии и Словении, а не из государств ЕС - Македония и Сербия.

Для стабилизации ситуации в Словении, которая переживает наплыв беженцев после того, как Венгрия закрыла границу с Хорватией, Юнкер предложил до следующей среды направить в страну дополнительно 400 пограничников.

Глава Еврокомиссии также предлагает создать контактную группу, членами которой станут представители от стран ЕС.

Правительства стран должны выбрать по одному человеку для участия в контактной группе не позднее, чем через сутки после проведения воскресного саммита по миграции.

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Создание контактной группы позволит эффективно обмениваться информацией о зарегистрированных мигрантах.

"Главы государств обязуются увеличить возможность своих стран принять нуждающихся и предоставить им кров, питание, медицинскую помощь, воду и санитарные условия", - говорится в документе.

Юнкер добавил, что, если страны не смогут этого сделать, придется прибегнуть к механизму гражданской защиты ЕС, направленному на сотрудничество в области реагирования на чрезвычайные ситуации.