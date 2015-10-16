Генштаб РФ: В ИГИЛ воюет множество бывших офицеров иракской армии времен Саддама Хусейна

Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Говоря об ИГИЛ, не надо представлять себе, что это обычные бандиты, сброд, только с автоматами, с длинными кинжалами, которые ничего больше не умеют, как отрезать головы. Они умеют воевать, они усовершенствовали различные тактические приемы, которые наработали во время боевых действий против иракской армии, против сирийской армии. И порой весьма успешно эти приемы применяют», - рассказал Картаполов.

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По его словам, в рядах «Исламского государства» воюет множество бывших офицеров иракской армии времен Саддама Хусейна.

«Эти офицеры обладают достаточно высокими навыками и знаниями, они способны и организовать, и научить людей. Поэтому отдельные отряды подготовлены очень неплохо», - пояснил он.

Он также рассказал, что террористы получили много вооружения со складов иракской и сирийской армий, включая американские танки «Абрамс», бронетранспортеры, артиллерийские системы и др.