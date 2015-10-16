Оползни в Калифорнии: поток грязи накрыл машины - BBC (видео)
14:01, 16 октября 2015Мир
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В регионе на север от Лос-Анджелеса поток грязи похоронил под собой дома и автомобили.
В Калифорнии - оползни / Скриншот видео BBC
Юг Калифорнии страдает от сильных ливней, которые вызвали масштабные наводнения и оползни, передает BBC Украина.
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В регионе на север от Лос-Анджелеса поток грязи похоронил под собой дома и автомобили.
На спасение водителей, заблокированных в машинах, прибыли бригады пожарных.
В Калифорнии на смену лесным пожарам пришли наводнения и оползни
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