Оползни в Калифорнии: поток грязи накрыл машины - BBC (видео)

Юг Калифорнии страдает от сильных ливней, которые вызвали масштабные наводнения и оползни, передает BBC Украина.

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В регионе на север от Лос-Анджелеса поток грязи похоронил под собой дома и автомобили.

На спасение водителей, заблокированных в машинах, прибыли бригады пожарных.