Из-за сильных ливней в Марокко погибли 32 человека

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел королевства.

Наиболее обильные осадки и паводки были зафиксированы в регионе Гуэльмим, где жертвами разгула стихии стали 24 человека. Эта область находится в 200 км южнее знаменитого курортного города Агадир.

В настоящее время марокканские службы спасения ведут поисковую операцию с целью найти шесть человек, которые считаются пропавшими без вести.

Ранее спасательным службам Марокко удалось спасти и оказать помощь 214 жителям районов, оказавшихся во власти стихии. При этом в ряде случаев были задействованы вертолеты королевской жандармерии, говорится в заявлении МВД.

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Ущерб от ливней и наводнений весьма значителен, отмечают местные власти. Около сотни глинобитных сооружений полностью либо частично разрушены. Десятки автодорог регионального значения перекрыты.

Как считают синоптики, до конца сегодняшнего дня в ряде областей на юге Марокко сохранится ненастная погода. По мнению жителей региона Гуэльмим, столь масштабных наводнений в южных областях страны не было много лет.