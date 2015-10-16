Кадыров предложил ввести смертную казнь в России

Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

"Надо ввести обязательно смертную казнь. Чем быстрее они уйдут из этой жизни, тем быстрее у нас будет порядок", - заявил Кадыров в интервью.

Глава Чечни отметил, что осужденных за терроризм "неправильно" держать в тюрьмах. "Они и там мешают и там вербуют. Пророк сказал, что где они появятся, там будет кровь, их надо уничтожать, поэтому их надо уничтожать", – подчеркнул Кадыров.

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Кроме того, глава Чечни отметил, что среди воюющих на стороне запрещенной в России группировки "Исламское государство" есть выходцы из Чечни, но при этом на территории республики нет бойцов из ИГ.

"То, что чеченцы там есть, в Сирии, это однозначно. Не только они из республики уехали, они уехали из Турции, из Европы, из других государств, регионов Российской Федерации. Но то, что на территории Чеченской республики их нет, это однозначно", – подчеркнул Кадыров.