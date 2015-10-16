Кадыров предложил ввести смертную казнь в России

07:46, 16 октября 2015
Мир
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в России необходимо ввести смертную казнь для террористов.

REUTERS

Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

"Надо ввести обязательно смертную казнь. Чем быстрее они уйдут из этой жизни, тем быстрее у нас будет порядок", - заявил Кадыров в интервью.

Глава Чечни отметил, что осужденных за терроризм "неправильно" держать в тюрьмах. "Они и там мешают и там вербуют. Пророк сказал, что где они появятся, там будет кровь, их надо уничтожать, поэтому их надо уничтожать", – подчеркнул Кадыров.

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Кроме того, глава Чечни отметил, что среди воюющих на стороне запрещенной в России группировки "Исламское государство" есть выходцы из Чечни, но при этом на территории республики нет бойцов из ИГ.

"То, что чеченцы там есть, в Сирии, это однозначно. Не только они из республики уехали, они уехали из Турции, из Европы, из других государств, регионов Российской Федерации. Но то, что на территории Чеченской республики их нет, это однозначно", – подчеркнул Кадыров.

Напомним, ранее Кадыров обвинил народного депутата Украины Антона Геращенко в связях с ИГИЛ. По его словам, советник главы МВД Украины Геращенко, предложивший публиковать персональные данные российских военных в Сирии, может быть связан с группировкой "Исламское государство" (ИГ). Геращенко назвал это бредом. 
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