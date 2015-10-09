В Сирийском Алеппо ИГИЛ совершил самое масштабное продвижение с августа

Неподалеку от Алеппо в Сирии бойцы "Исламского государства" захватили несколько деревень, отбив их у постанцев против режима Асада. Об этом сообщил глава наблюдателей за сохранением прав человека в Сирии Рами Абдулрахман, передает Reuters.

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По словам наблюдателя, состоявшееся продвижение стало самым значительным в этой области с конца августа, принесло ИГИЛ 2 километра промышленной зоны на северной границе Алеппо, крупнейшего города на севере Сирии.

Также была захвачена находящаяся в 10 км к северо-востоку от Алеппо бывшая военная база, известная как Академия пехоты.

При этом в Кремле утверждают, что российские самолеты и военные суда атакуют объекты в Сирии уже 10 дней в рамках кампании, целью которой, по словам Москвы, являются боевики ИГИЛ.

Но многие удары России приходятся на цели, расположенные в западных областях страны, захваченных повстанцами против режима Асада, которых поддерживают США.

Ранее сообщалось, что не более 10% ударов авиации РФ нацелены на ИГИЛ.