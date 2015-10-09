Поддерживаемая российской авиацией армия Асада за день уничтожила более 50 боевиков в Сирии - СМИ

Об этом заявляет правительственное Сирийское арабское информационное агенство SANA.

По сообщению военного источника, в провинции Дейр-эз-Зор в районах Аль-Джафра, Меядин и Аль-Мреаийя Военно-воздушные силы Сирии разгромили несколько позиций террористов "Исламского государства".

"В провинции Алеппо в районе Аль-Брейдж армейское подразделение нейтрализовало убитыми 50 боевиков вместе с оружием", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сказано, что на севере провинции Хама в окрестностях Кафр-Зейта силы Асада ликвидировали 5 и ранили еще 12 террористов при уничтожении 5 автомобилей, оснащённых крупнокалиберными пулемётами.

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Также говорится, что на севере провинции Латакия был сбит беспилотник террористов. В районе Рабиа Военно-воздушные силы Сирии нанесли интенсивные удары и разгромили несколько укрытий террористов, уничтожив множество из них.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.