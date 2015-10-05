НАТО созывает экстренное заседание из-за вторжения самолета РФ в воздушное пространство Турции

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «действия России не способствуют безопасности и стабильности в регионе».

Столтенберг призвал Москву уважать воздушное пространство стран-членов Альянса, чтобы избежать эскалации напряжённости с НАТО.

Экстренное заседание Североатлантического совета генсек созвал после встречи с главой турецкого МИДа.

В Пентагоне, в свою очередь, не верят в случайность инцидента с российским самолётом в воздушном пространстве Турции, передаёт Рейтер.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу надеется, что таких инцидентов больше не произойдёт. В интервью местному телевидению он сообщил, что российская сторона признала случившееся и назвала это «ошибкой, которая не повторится». Инцидент не повлияет на отношения с Москвой, заверил турецкий премьер. До этого МИД Турции вызвал российского посла в Анкаре и выразил ему протест.

Читайте такжеСМИ назвали причину вторжения российского самолета в воздушное пространство Турции

В Анкаре ранее заявили, что российский военный самолет нарушил воздушное пространство Турции недалеко от границы с Сирией в прошлую субботу. На перехват подняли два истребителя F-16 турецких ВВС. Местные СМИ пишут, что причиной инцидента стал сбой в системе навигации российского самолёта.

Москва проверит информацию о нарушении военным самолетом воздушного пространства Турции, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.