Россия признала нарушение воздушного пространства Турции

Россия дала Турции разъяснения по инциденту с самолетом РФ, заявил пресс-секретарь посольство России в Анкаре Игорь Митяков, передает РИА "Новости".

В понедельник МИД Турции сообщил, что военный самолет РФ нарушил в субботу воздушное пространство Турции со стороны Сирии в районе Яйладагы провинции Хатай.

По словам Митякова, необходимые разъяснения по этому поводу были даны российской стороной турецкому посольству в Москве. "Нарушение воздушного пространство Турции российским военным самолетом имело место", - сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вручение послу России ноты МИД Турции.

По его словам, сотрудничество Анкары и Москвы имеет достаточно прочную основу и является взаимовыгодным.

Песков заявил об этом, комментируя ситуацию с вручением российскому послу ноты МИД Турции.

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«Что касается этого конкретного случая (с самолетом России - УНИАН), то действительно наш посол вызывался в МИД, ему вручалась нота. Там упоминается об определенных фактах, которые будут проверяться», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее МИД Турции вызвал российского посла для того, чтобы выразить ему протест в связи с нарушением воздушного пространства страны.

Как заявили в турецком ведомстве, российский военный самолет нарушил воздушное пространство Турции недалеко от границы с Сирией в субботу, 3 октября. На перехват были подняты два истребителя F-16 ВВС Турции.