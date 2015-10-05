СМИ назвали причину вторжения российского самолета в воздушное пространство Турции

Об этом сообщила Hürriyet Daily News со ссылкой на турецкие военные источники, пишет Лента.ру.

По их словам, о причине инцидента, произошедшего 3 октября, Россия сама проинформировала Турцию.

Собеседники издания утверждают, что Су-30 находился в районе города Яйладагы в граничащей с Сирией южной провинции Хатай около двух минут, а затем вернулся в арабскую страну после предупреждения (в турецком МИД отмечали, что для перехвата российского самолета использовались два F-16).

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По словам турецкого премьера Ахмета Давутоглу, которые приводит газета, действия Анкары будут одинаковы для всех, кто нарушает воздушное пространство, у вооруженных сил страны есть на это четкие инструкции. «Даже если это будет птица, она будет перехвачена», — сказал он в интервью телеканалу Habertürk TV.

Как сообщал УНИАН, ранее МИД Турции вызвал российского посла для того, чтобы выразить ему протест в связи с нарушением воздушного пространства страны.

Как заявили в турецком ведомстве, российский военный самолет нарушил воздушное пространство Турции недалеко от границы с Сирией в субботу, 3 октября. На перехват были подняты два истребителя F-16 ВВС Турции.