В Британии назвали действия РФ в Сирии "классической асимметричной войной"

Об этом заявил глава МИД Великобритании Филипп Хаммонд в интервью Reuters, передает Украинская правда.

По словам британского министра, Москва на самом деле поддерживает Башара Асада заявляя при этом, что борется с "Исламским государством".

"Это похоже на классическую российскую манеру ведения асимметричной войны: у вас есть сильное пропагандистское заявление, в котором говорится, что вы делаете одну вещь, в то время как фактически вы делаете абсолютно другое. И когда вам бросают вызов, вы просто категорически все отрицаете", – сказал Хаммонд.

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Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что Лондон обсуждал с Россией ее действия в Сирии, но все время получал от Москвы один и тот же ответ: что Россия наносит удары по боевикам "Исламского государства" в Сирии. "Вы пытаетесь разговаривать с русскими. Но они продолжают настаивать на своей позиции. И это просто невероятно", – добавил министр.

Как сообщал УНИАН ранее, Великобритания призвала Россию доказать, что ее воздушные удары в Сирии имели цели только объекты группировок «Исламское государство» и тех, что связаны с сетью «Аль-Каида», но не умеренных оппонентов режима президента Сирии Башара аль-Асада.