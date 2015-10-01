Известный командир сирийских повстанцев считает, что российские авиаудары продлят войну
15:54, 01 октября 2015Мир
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Известный командир сирийских повстанцев заявил в четверг, что российские авиаудары в поддержку президента Башара Асада продлят войну, и призвал арабские государства обеспечить повстанцев средствами противовоздушной обороны.
REUTERS
"Эти воздушные удары, в первую очередь, продлят жизнь войне", - сказал Башар Зуби, который командует одной из крупнейших групп повстанцев, сражающихся на юге Сирии под эгидой Свободной сирийской армии, передает Reuters.
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"Во вторую очередь, они приведут к распространению экстремизма, потому что, когда война станет мировой войной против сирийского народа, она не отступит от своих целей, и появится плодотворная почва для привлечения зарубежных боевиков, чтобы бороться с русскими", - сказал Зуби.
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