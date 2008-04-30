Украинец – второй среди самых разыскиваемых преступников (список)

Американская правозащитная организация Центр Симона Визенталя (SWC) составила новый список из десяти самых разыскиваемых нацистских преступников. Поиск нацистов осуществляется в рамках операции "Последний шанс", начатой активистами SWC в 2002 году. Список был опубликован агентством Associated Press, сообщает Лента.ру.

Cписок возглавляет Ариберт Хайм, подозреваемый в убийстве сотен узников концлагеря Маутхаузен, в котором он работал врачом. Хайм был арестован американскими военными в 1945 году, затем по невыясненным причинам он был отпущен на свободу и до 1962 года проработал гинекологом в одной из больниц Баден-Бадена. После того как был выписан ордер на его арест, Хайм сбежал из страны. В 2005 году SWC удалось обнаружить его в Испании, однако местной полиции не удалось поймать Хайма, и он снова ушел от правосудия. В настоящее время местонахождение врача неизвестно.

Отметим, что, по некоторым данным, Хайм уже мертв. Родственники преступника утверждали, что Хайм скончался в Аргентине в 1993 году. Также сообщалось, что врач был убит в 1982 году, однако подтверждения этих сведений нет.

На втором месте оказался Джон (Иван) Демьянюк, уроженец Киевской области, проживающий на территории США. Его обвиняют в пособничестве нацистам - Демьянюк работал охранником в концлагере Треблинка. За свою жестокость по отношению к заключенным он получил прозвище "Иван Грозный". В середине 1980-х он был лишен американского гражданства и экстрадирован в Израиль, где его приговорили к казни через повешение. Впоследствии Верховный суд страны отменил этот приговор, посчитав, что доказательств того, что именно Демьянюк был тем самым "Иваном Грозным", было собрано недостаточно.

После этого Демьянюк вернулся в США и восстановил гражданство. В 2004 году американские власти возобновили судебное преследование выходца из Украины. Год спустя суд принял решение о депортации Демьянюка на родину. Очередная апелляция украинца была отклонена в январе 2008 года. Демьянюк, отметим, утверждает, что в Украине его ждут пытки и издевательства.

На третьем месте оказался бывший офицер венгерской жандармерии Сандор Кепиро. Его считают причастным к убийству более тысячи жителей Сербии. Приговор Кепиро на родине был вынесен дважды, в 1944 и 1946 годах, однако наказания он так и не понес. На протяжении нескольких десятилетий он скрывался в Аргентине. В настоящее время он находится в Австрии, а на родине Кепиро возобновлено расследование его дела. Австрийцы пока отказывают венгерской стороне в экстрадиции Кепиро.

Четвертое место занял скрывающийся в Австрии бывший начальник хорватской полиции Милвой Аснер, причастный к гибели сотен сербов, евреев и цыган. На пятом месте в списке SWC фигурирует скрывающийся в Германии бывший член SS Серен Кам, разыскиваемый Данией за убийство журналиста в 1943 году. На шестом месте - Генрих Бере, также бывший SS-овец, обвиняемый в убийстве трех голландцев. Седьмое место занял скрывающийся в Австралии бывший солдат армии Венгрии Чарльз Центай, восьмое - проживающий в Эстонии бывший гестаповец Михаил Горшков, девятое - выходец из Литвы Алгимантас Даилид, десятое - бывший эстонский полицейский Гарри Маннил.