В Латвии сообщают об учащении провокаций российских военных на границе

Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Раймонд Граубе, передает Delfi.lv.

По его словам, военная активность РФ становится "все более явной" на море, где участились случаи, когда российские корабли приближаются к территориальным водам Латвии, зачастую "без рациональных объяснений".

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Как отметил Граубе, в воздушном пространстве ВВС РФ "без видимых причин" приближаются к границам стран Балтии, при этом часто с выключенными транспондерами.

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Командующий вооруженными силами Латвии заявил, что такая активность россиян не расценивается как прямая военная угроза, однако непрогнозируемые действия армии государства-агрессора "вызывает тревогу", так как ведет к повышению риска конфликтов.

Как сообщал УНИАН ранее, в России заинтересовались правами человека в Прибалтике.