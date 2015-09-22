Россия заинтересовалась правами человека в Прибалтике

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя делегации России Татьяны Шлычковой. Об этом она заявила на проходящей в Женеве 30-й сессии Совета ООН по правам человека.

«Дискриминация национальных меньшинств, десятки различий и поражений в правах неграждан Латвии и Эстонии противоречит их международным обязательствам. Сокращение числа неграждан происходит в основном за счет эмиграции и естественной убыли населения, а не натурализации», — отметила Шлычкова.

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На фоне непонятных и беспочвенных фобий, подчеркнула она, «в странах Прибалтики начались гонения на инакомыслие, которые выражаются в давлении и даже в санкциях в отношении правозащитников - граждан ЕС».

По мнению российской делегации, необходимо уделить больше внимания «весьма тревожной тенденции отката назад в области прав человека в государствах так называемой зрелой демократии».

Также, по словам Шлычковой, серьезную тревогу вызывает давление на СМИ и в целом наступление на свободу слова.

Как ранее сообщал УНИАН, в недавнем отчете ОБСЕ говорится о масштабном нарушении прав человека в оккупированном Крыму.