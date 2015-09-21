Генсек ООН отреагировал на аресты беженцев и призвал ЕС соблюдать их права

Об этом заявил на встрече с журналистами официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

"Всех необходимо принимать достойно, и права человека должны соблюдаться, - подчеркнул он. - Генеральный секретарь с возрастающей озабоченностью следил за закрытием некоторых границ в Европе, а также обратил внимание на отсутствие соответствующих объектов для приема беженцев и все более частое применение таких мер, как заключение, в отношении нелегальных мигрантов и тех, кто ищет убежища".

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Генсек ООН, по словам его официального представителя, "призвал лидеров европейских стран гарантировать должное обращение с беженцами и мигрантами" и выработать общий подход к решению этой проблемы.

Пан Ги Мун пригласил представителей заинтересованных государств на специальную встречу 30 сентября для обсуждения проблем, связанных с усилением потоков мигрантов и беженцев по всему миру.